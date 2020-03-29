Вооруженные полицейские останавливают машины. Чечня показала, как борется с коронавирусом
Видео появилось на одном из местных телеканалов, На кадрах видно, как по улицам города на автомобилях Mercedes едут сотрудники полка Кадырова. Полицейские вооружены автоматами. Стражи правопорядка не забыли позаботиться и о своей безопасности — каждый их них надел медицинскую маску черного цвета.
Правоохранители патрулируют трассы — они останавливаю все автомобили с номерами других регионов. На кадрах видно, что на многих автомобилистах также надеты защитные маски.
Ранее власти Чечни запретили въезд в Грозный. Кроме того, они ограничили возможность передвигаться по республике. RТ отметил, что в регион не впустят никого, кроме медработников и сотрудников продовольственной отрасли. Те же запреты распространяются и на выезд из Чечни. Транзитным автомобилям, путь которых лежит через территорию республики, посоветовали искать обходные маршруты — их также не пустят в регион.
Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус попал в Чечню из-за безответственных людей, которые его завезли. Ограничительными мерами он намерен разорвать цепочку распространения инфекции, и готов действовать для этого и решительно.