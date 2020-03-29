Вооруженные полицейские останавливают машины. Чечня показала, как борется с коронавирусом

В Чечне показали, как борются с распространением коронавируса в стране. Улицы патрулируют полицейские с автоматами — они останавливают машины и проверяют водителей.

Видео появилось на одном из местных телеканалов, На кадрах видно, как по улицам города на автомобилях Mercedes едут сотрудники полка Кадырова. Полицейские вооружены автоматами. Стражи правопорядка не забыли позаботиться и о своей безопасности — каждый их них надел медицинскую маску черного цвета.

Правоохранители патрулируют трассы — они останавливаю все автомобили с номерами других регионов. На кадрах видно, что на многих автомобилистах также надеты защитные маски.

Ранее власти Чечни запретили въезд в Грозный. Кроме того, они ограничили возможность передвигаться по республике. RТ отметил, что в регион не впустят никого, кроме медработников и сотрудников продовольственной отрасли. Те же запреты распространяются и на выезд из Чечни. Транзитным автомобилям, путь которых лежит через территорию республики, посоветовали искать обходные маршруты — их также не пустят в регион.

Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус попал в Чечню из-за безответственных людей, которые его завезли. Ограничительными мерами он намерен разорвать цепочку распространения инфекции, и готов действовать для этого и решительно.