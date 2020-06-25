    25 июня 2020, 19:32

    «Вообще не надо реагировать». Сенатор Цеков — о ноте протеста Киева после парада Победы в Крыму

    Артур Блянихов

    Сенатор Сергей Цеков обсудил с ИА НСН сообщение о том, что Киев направил Москве ноту протеста из-за парада Победы в Крыму и Донбассе.

    «Я считаю, что на это вообще не надо реагировать. Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно», — напомнил парламентарий.

    По его словам, Киев не может публично согласиться с тем, что все происходящее на Крымском полуострове — это внутреннее дело России. По мнению Цекова, Киев понимает, что Крым по праву вернулся в РФ и никогда уже не будет частью Украины.