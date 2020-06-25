«Я считаю, что на это вообще не надо реагировать. Такова сейчас политическая культура Украины, они так действуют давно», — напомнил парламентарий.

По его словам, Киев не может публично согласиться с тем, что все происходящее на Крымском полуострове — это внутреннее дело России. По мнению Цекова, Киев понимает, что Крым по праву вернулся в РФ и никогда уже не будет частью Украины.