Воображение и умелые руки. Как отходы автопрома можно превратить в произведение искусства

Умельцы из Дубны соорудили предмет мебели из отходов автопрома. Получилось удивительно красивое произведение искусства в стиле стимпанк. Авторы признались, что в работе им помогало хорошо развитое воображение и опыт сварочных работ.

На работе Евгений делает обычную деревянную мебель. А Сергей ремонтирует машины в автомастерской. Однажды они решили сложить свои идеи и ресурсы. Этот столик — первый опыт их совместного творчества. На него пошли отходы автопрома. Столешница весит около 45 килограммов, а все изделие — около 70, пока его можно транспортировать раздельно.

«Поскольку у нас в сервисе много отходов, решили дать им вторую жизнь. Сразу стали раскладывать на полу, чтобы получить картинку. Брали маховики, коленвалы, гаечные ключи — все подряд», — рассказал участник проекта Сергей Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

Сдав материал на переработку, можно было бы заработать около 500 рублей. Но металлургические предприятия загрязняют окружающую среду. А вот хенд-мейд экологически безопасен, да еще и позволяет заработать. За столик уже предлагают 50 тысяч рублей — потенциальные покупатели увидели его в интернете.

«У основания ножки — тормозной диск от ауди Q7. Это говорит о том, что столик так же надежен, как эта машина. Остальные элементы тоже только от немецких иномарок», — отметил участник проекта Евгений Кошелев.

Источник фото: телеканал «360»

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Вместе молодые люди сложили более 20 шестеренок, с десяток подшипников, несколько маховиков и парочку гаечных ключей. Затем обернули цепью от старого деревообрабатывающего станка с пилорамы. После того, как отполировали и покрасили, получилось произведение искусства.

Идей у ребят много. Из металлолома можно делать изящные вещи: не только мебель, но и предметы декора для дома. Следующий этап проекта — две полукруглых скамьи, чтобы получился комплект мебели.

Источник фото: телеканал «360»

Авторы, как художники — выбирают детали, которые подходят друг другу, подключают воображение. Чтобы получилась полукруглая скамья, потребуется еще одна цепь и около сотни больших и маленьких деталей.