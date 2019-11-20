«Вонючая пропаганда». Украинских моряков отправили штурмовать Керченский пролив без унитазов

На украинских кораблях, задержанных Россией год назад за нарушение границы в Керченском проливе, изначально не было унитазов, что подтверждают фотографии и рассказы моряков. Об этом «360» объявил военный эксперт Виктор Баранец.

Баранец рассказал, что, когда на корабли прибыли российские следователи, в присутствии украинских моряков была проведена опись имущества. Все также было зафиксировано на фото и видео.

«Во время допросов некоторые украинские моряки говорили, что они и по-большому, и по-малому из-за отсутствия унитазов ходили за борт. А уж по-большому они стали ходить, когда российская береговая служба открыла огонь по этим кораблям. Там, по-моему, все обкакались», — сказал Баранец.

Он назвал заявления украинских военных о том, что Россия похитила с задержанных кораблей части плафонов и унитазов, «лицемерный и коварной брехней», которая является частью «вонючей пропаганды».

Это настолько противно, настолько низко, но настолько по-украински. От таких заявлений очень сильно несет дерьмом Виктор Баранец.

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В понедельник Россия вернула Украине два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение границы. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей пропали даже унитазы.

Украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.