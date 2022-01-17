Волынец сравнила услуги суррогатных матерей для иностранцев с продажей детей за границу

Российский рынок суррогатного материнства популярен у иностранцев, так как в большинстве стран услуга по вынашиванию ребенка запрещена законом. Но подобный сервис узаконивает продажу детей, делая из младенцев живой товар. Таким мнением с «360» поделилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что в феврале депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства для иностранцев.

Волынец заявила, что полностью поддерживает эту инициативу.

«В подавляющем большинстве развитых странах запрещено не только суррогатное материнство на вывоз детей за границу, но и вообще запрещено в любом формате», — подчеркнула она.

Республиканский детский омбудсмен подчеркнула, что на сегодняшний день закон никак не защищает ни суррогатных матерей, ни биологических родителей. Подобные ситуации приводят к конфликтам.

«Например, по российскому законодательству, чтобы биологические родители были записаны в свидетельство о рождении, нужно получить согласие суррогатной матери, и на этой стадии может начаться шантаж», — привела пример Волынец.

Она напомнила, что до определенного срока суррогатная мать имеет право сделать аборт, что ставит биологических родителей в зависимое положение. Кроме того, у выносившей ребенка женщины после родов могут появиться чувства к малышу, которого она вынуждена отдать.

Волынец подчеркнула, что альтернативой суррогатному материнству может стать усыновление детей, оставшихся без родителей.

«Я считаю, что суррогатного материнства на коммерческой основе быть не должно. <…> Поправки в Конституцию, принятые большинством наших голосов, свидетельствуют, что дети — это главная ценность и приоритет государственной политики. Значит, и материнство должно быть под защитой государства. И торг здесь неуместен», — подытожила она.

Законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России Госдума рассмотрит в последнем чтении в феврале. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анатолий Выборный заявил, что его коллеги уже готовы поддержать законопроект.

«Россия — одна из стран, где суррогатное материнство возможно и для этого даже есть своя правовая база. При этом, например, в Германии, Австрии, Италии, Франции, странах Прибалтики суррогатное материнство запрещено. <…> Поэтому я считаю, что наличие у нас в стране норм суррогатного материнства не должно превратить наше государство в канал для торговли детьми», — заявил депутат.

Доработанную версию законопроекта внесли в Госдуму в декабре прошлого года. Документ предусматривает, что суррогатной матерью может стать только россиянка. Оказывать услуги иностранцам и лицам без гражданства ей запретят. Норма не распространяется на семейные пары, где один из супругов имеет иностранное гражданство. Кроме того, при рождении от суррогатной матери ребенок автоматически получит гражданство России, если его биологические родители иностранцы.