Общество 01 февраля 2024, 11:41 Волынец предложила выдавать Вифлеемский сертификат медикам, которые смогли убедить женщин отказаться от аборта

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой с предложением выдавать медикам, сумевшим убедить женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат. Об этом сообщил RT.

За свои заслуги медицинские работники могут получать различные бонусы или материальное поощрение, добавила омбудсмен. По ее словам, в России необходимо принимать всевозможные меры по повышению рождаемости.

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Вифлеемский сертификат — это премия для медицинских работников, участвующих в поддержке женщин, которые решили сохранить беременность.