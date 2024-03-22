Общество 22 марта 2024, 12:20 Волынец предложила ввести запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву с предложением запретить продавать безалкогольные сахаросодержащие напитки детям до 18 лет. Об этом написал RT.

Свою инициативу Волынец объяснила тем, что газированные напитки содержат искусственные красители, консерванты и ароматизаторы и могут негативно воздействовать на здоровье детей.

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Она также добавила, что власти должны всячески содействовать информационной кампании о вреде употребления таких продуктов.