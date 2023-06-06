Общество 06 июня 2023, 11:00 Волынец предложила ввести в России звание «Отец-герой»

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила установить в России звание «Отец-герой» для многодетных мужчин, воспитывающих десять и более детей. Об этом сообщил RT.

В своем обращении к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной она написала, что в России ранее никогда не отмечали заслуги многодетных отцов на высоком уровне.

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«Звание „Отец-герой“ предлагаю вручать отцу одновременно с вручением матери звания „Мать-героиня“. Ведь воспитание детей — это общая ответственность, общие заботы», — говорится в тексте обращения.

Волынец предложила рассмотреть инициативу о раздаче званий «Отец-герой» многодетным отцам и в правительстве России.