21 ноября 2022, 20:15
Волынец предложила разрешить использовать маткапитал для получения процентов по вкладу
Омбудсмен Волынец: необходимо принимать дополнительные меры для стимулирования рождаемости
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила письмо председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с предложением разрешить использовать средства маткапитала для получения процентов по вкладу, написал RT.
По ее словам, необходимо принимать дополнительные меры для стимулирования рождаемости в стране.
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«Данное решение способствовало улучшению демографической ситуации в Российской Федерации в целом», — отметила омбудсмен.
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Волынец добавила, что таким образом после получения сертификата родители могли бы вложить средства с наибольшей пользой для семьи.
Маткапитал в РФ
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