Общество 14 марта 2023, 13:04 Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с предложением разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Об этом написал RT.

По ее словам, медицинский работник при сообщении женщиной о беременности «в утвердительно-одобрительной форме» должен предложить пациентке сохранить ее.

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«Известны случаи, когда врачи настаивают, чтобы женщина сделала аборт, если, например, она многодетная мать», — сообщила Волынец.

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Омбудсмен порекомендовала устранять стереотип о том, что дети — это непозволительная роскошь.