Волынец предложила распространить пособие по уходу за инвалидом и на работающих

«Конечно, зачастую этого пособия не хватает. Я поддерживаю инициативу, но мне непонятно, почему они делают акцент только на безработных. Потому что сегодня человек безработный, а завтра он нашел работу. Поэтому я думаю, что можно рассмотреть и нашу инициативу», — отметила она.

По словам Волынец, в Национальном родительском комитете получали письма от родителей уже совершеннолетних инвалидов. Инвалид I группы — это навсегда, напомнила собеседница агентства. Когда человеку с ограниченными возможностями здоровья исполняется 18 лет, он также нуждается в уходе и заботе. При этом родители часто не имеют возможности работать или трудиться полноценно.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о выплатах тем, кто ухаживает за инвалидами. В частности, предлагается установить неработающим гражданам, опекающим детей-инвалидов, право на ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Волынец и другие представители Национального родительского комитета просят государство о выплатах для ухаживающих за инвалидами.