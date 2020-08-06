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    06 августа 2020, 17:43

    Волынец предложила распространить пособие по уходу за инвалидом и на работающих

    Алена Макаренко

    Работающие родители детей-инвалидов I группы тоже должны получать зарплату до одного МРОТа без включения пособия, которое они получают по уходу за ребенком. Об этом заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщило ИА Nation News.
    Волынец предложила распространить пособие по уходу за инвалидом и на работающих

    «Конечно, зачастую этого пособия не хватает. Я поддерживаю инициативу, но мне непонятно, почему они делают акцент только на безработных. Потому что сегодня человек безработный, а завтра он нашел работу. Поэтому я думаю, что можно рассмотреть и нашу инициативу», — отметила она.

    По словам Волынец, в Национальном родительском комитете получали письма от родителей уже совершеннолетних инвалидов. Инвалид I группы — это навсегда, напомнила собеседница агентства. Когда человеку с ограниченными возможностями здоровья исполняется 18 лет, он также нуждается в уходе и заботе. При этом родители часто не имеют возможности работать или трудиться полноценно.

    Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о выплатах тем, кто ухаживает за инвалидами. В частности, предлагается установить неработающим гражданам, опекающим детей-инвалидов, право на ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

    Волынец и другие представители Национального родительского комитета просят государство о выплатах для ухаживающих за инвалидами.

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