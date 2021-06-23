Волынец объяснила цель «многодетного капитала»

Ежегодную выплату 100 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми предложила ввести уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель родительского комитета Ирина Волынец. В беседе с «360» она пояснила, что такая мера позволит стране выйти из демографического кризиса.

Согласно предложению Волынец, ежегодную выплату 100 тысяч рублей многодетные семьи будут получать до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет или он не закончит очное обучение в высшем учебном заведении.

«Мы искренне рассчитываем, что обращение найдет поддержку. У нас сейчас демографический кризис идет, и только через стимулирование многодетности мы можем надеяться на то, что мы выберемся из демографической ямы», — пояснила Волынец.

Она подчеркнула, что чем больше в семье детей, тем дольше семья будет получать выплату. Это станет дополнительной поддержкой.

Копии обращений Волынец направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову, вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой и председателю Госсовета Татарстана Фариде Мухаметшиной.

Волынец предложила включить эту меру поддержки в федеральный закон «О статусе многодетной семьи».