Волынец объяснила, как получить выплату на детей от 8 до 17 лет

Детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала, что малоимущие семьи с детьми от восьми до 17 лет могут получить выплату от государства. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она пояснила, что для этого нужно заполнить заявление на Госуслугах. Пособия выплачиваются ежемесячно и на каждого ребенка.

«Сумма выплаты будет зависеть от конкретного дохода семьи», — рассказала Волынец.

Помощь положена семьям, где средний доход на каждого члена не превышает прожиточные минимум региона.