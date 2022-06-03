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    03 июня 2022, 16:24

    Волынец объяснила, как получить выплату на детей от 8 до 17 лет

    Дарья Морозова

    Детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала, что малоимущие семьи с детьми от восьми до 17 лет могут получить выплату от государства. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она пояснила, что для этого нужно заполнить заявление на Госуслугах. Пособия выплачиваются ежемесячно и на каждого ребенка.

    «Сумма выплаты будет зависеть от конкретного дохода семьи», — рассказала Волынец.

    Помощь положена семьям, где средний доход на каждого члена не превышает прожиточные минимум региона.