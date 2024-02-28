Общество 28 февраля 2024, 17:32 Волынец объяснила идею запретить использовать соцсети детям до 14 лет стрессом от комментариев и дизлайков

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала идею запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. По ее словам, соцсети негативно влияют на психику ребенка из-за возможности получить негативные комментарии и дизлайки, написал RT.

«Кибербуллинг — это еще не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство», — добавила она.

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Волынец уточнила, что это также и вовлечение детей в различные опасные сообщества в соцсетях. Еще ребенок может нарваться на злоумышленника или мошенника, поскольку с доверием относится к миру.

Ранее СМИ писали, что Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о запрете на регистрацию в соцсетях лиц в возрасте до 14 лет и лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей.