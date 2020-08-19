Волынец назвала необходимую сумму на содержание ребенка
Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, какая сумма необходима на содержание ребенка школьного возраста в месяц. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее мнению, эта сумма превышает размер обещанных пособий. Также она уточнила, что цифра еще зависит от региона проживания семьи.
«Все зависит от предпочтений родителей. Но я думаю, что не меньше 20 тысяч рублей в месяц нужно», — рассказала Волынец.
Также она уточнила, что речь идет не о выживании, а о комфортных условиях для детей.