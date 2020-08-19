Волынец назвала необходимую сумму на содержание ребенка

По ее мнению, эта сумма превышает размер обещанных пособий. Также она уточнила, что цифра еще зависит от региона проживания семьи.

«Все зависит от предпочтений родителей. Но я думаю, что не меньше 20 тысяч рублей в месяц нужно», — рассказала Волынец.

Также она уточнила, что речь идет не о выживании, а о комфортных условиях для детей.