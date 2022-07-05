Volvo сократит часть работников в России

Немецкий автомобильный производитель Volvo сократил часть сотрудников предприятия в Калуге. Об этом написал «Коммерсант».

В настоящее время на предприятии работают около 1270 человек.

«Из-за изменившихся рыночных условий компания Volvo Group решила адаптировать операционные процессы. В течение 2022 года на предприятии пройдет сокращение», — заявили в компании.

После начала специальной операции РФ на Украине Vovlo сообщил, что отказывается от поставки новых автомобилей в Россию. При этом концерн продолжил осуществлять поддержку уже выпущенной техники и проводить гарантийное обслуживание.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин не исключил, что в России могут возродить «Жигули» и другие советские марки автомобилей.