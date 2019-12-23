«Волшебная звезда желаний» исполнит мечту в Новый год

Каждый Новый год самые юные жители столицы отправляются на Елки, чтобы встретиться с Дедом Морозом и получить заветный подарок. На этот раз малыши смогут не только окунуться в атмосферу волшебного праздника, но и попутешествовать по разным уголкам России.

Дети отправятся в сказочную поездку во время нового новогоднего шоу «Волшебная звезда желаний». Магические злые силы разбили звезду, которая раскололась на пять частей и разлетелась по всей стране на тысячи километров друг от друга. Маленьким зрителям предстоит отыскать осколки вместе с главными героями истории.

Во время невероятного приключения ребята побывают в разных уголках России. Их встретит Хозяйка Медной горы, а Батюшка-Байкал пригласит на красочный бал, где будут кружиться в танце российские реки-красавицы. Один из осколков окажется в пучине Черного моря, а другой получится добыть во время участия в шаманском обряде на Чукотке.

Последний фрагмент звезды будет спрятан в Москве. Соединив ее дети смогут все вместе загадать самые заветные желания, которые обязательно исполнятся.

Новогодняя история покорит сердца зрителей захватывающим сюжетом, красочными декорациями и яркими костюмами. Чтобы гости не заскучали в ожидании начала, организаторы подготовили конкурсы, цирковые номера и головокружительные танцы в фойе. А сладкоежек будут ждать вкусные новогодние подарки.

«Волшебная звезда желаний» пройдет с 24 декабря по 7 января в Концертном зале на Новом Арбате 36.