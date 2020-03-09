Волосы могут использовать при изготовлении хлеба. И еще много мерзкого
Об этом рассказала НТВ кандидат технических наук, доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Инна Васильева.
L-Цистеин производят не только из утиного пера, но еще и из волос, которые собирают в парикмахерских. Производители могут заменить муку высшего качества, более дорогую, на муку низшего качества, добавить туда улучшитель, тот же самый L-Цистеин и выдать это за продукт совершенно другого качестваИнна Васильева.
Это вещество, известное как пищевая добавка Е-920, позволяет повысить эластичность выпечки, улучшить ее внешний вид, сократить время замешивания и подъема теста, а также увеличить итоговое количество продукции. Кроме того, после приготовления хлеба или булок, невозможно понять, добавили ли L-Цистеин или нет. Однако в дешевой муке становится намного больше белка.