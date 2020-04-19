Волонтеры Воскресенска поздравили учеников Воскресной школы и врачей с Пасхой

Волонтеры из Воскресенска на Пасху навестили врачей и учеников Воскресной школы. Им раздали выпечку в честь праздника.

Волонтеры перед Пасхой подготовили для жителей угощения в рамках акции «Мы вместе», а идею поддержал Воскресенский хлебокомбинат, который и помог организовать раздачу нескольких десятков куличей. Член совета депутатов и волонтер Сергей Слепов объяснил цель акции и то, почему она важна в сложившейся ситуации.

Она важна не только в плане материальном каком-то, но она важна психологически в наше такое время, когда наши бабушки, дедушки, малозащищенные слои населения, многодетные семьи чувствуют, что есть поддержка, наверное, легче переносятся все эти невзгоды, вся вот эта борьба с коронавирусом Сергей Слепов.

После получения куличей волонтеры отправились в храм, так как у верующих нет возможности освятить выпечку. Поэтому волонтеры взяли эти обязанности на себя. Угощения предназначаются для воспитанников Воскресной школы, некоторые из которых уже много лет изучают Закон Божий. Например, девятилетняя Ангелина Рахманова уже три года просвещается, одновременно занимаясь творчеством и пением в хоре.

Визит волонтеров к семье Рахмановых стал для ее членов приятной неожиданностью.

Про нас не забыли, принесли кулич — еще и освященный! На самом деле мы очень рады, потому что на сегодняшний день у нас нет возможности самим сходить в храм и освятить. Мы будем завтра его кушать всей семьей! Мы желаем всем огромного здоровья! Татьяна Рахманова.

Не только учащихся Воскресной школы поздравили с Пасхой, но еще и врачей.

Помимо поздравлений, в рамках акции по поддержке врачей, семей и одиноких пенсионеров, которая проходит во всех округах Подмосковья, указанным группам людей раздали другие продовольственные товары, которые собрал местный Совет депутатов. Буквально на днях в Воскресенск привезли тонну овощей. Полезные витамины добровольцы раздали нуждающимся.