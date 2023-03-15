Общество 15 марта 2023, 17:45 Волонтеры спасли выброшенную с балкона беременную кошку

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В Нижнем Новгороде неизвестные сбросили с балкона беременную кошку, но ее спасли неравнодушные люди. Об этом рассказал сайт Pravda-nn.ru.

Люди рассказали об искалеченном животном сотрудникам местного котопесокафе. Они выехали на место, забрали кошку и отвезли в клинику. У кошки оказался сложный оскольчатый перелом лапы. Ситуацию осложняло еще и то, что эмбрионы котят погибли и начали разлагаться.

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Животное прооперировали и стерилизовали, сейчас жизнь кошки вне опасности. Однако ветеринары пока не уверены, что смогут сохранить кошке лапу.

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Сейчас спасенная кошка восстанавливается в котопесокафе. Она уже пытается вставать и понемногу ходить.

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