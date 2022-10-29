Волонтеры спасли брошенных в питомнике Мариуполя персидских кошек | 360°

Общество 29 октября 2022, 22:48 Волонтеры спасли брошенных в питомнике Мариуполя персидских кошек

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Питомник персидских кошек оказался брошенным в Мариуполе. Несмотря на то, что проезд к нему есть и дом уцелел после бомбежек, за животными никто не вернулся. Кроме волонтеров. Они спасли напуганных и голодных котов.

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За полтора месяца животные очень исхудали, многие погибли. Волонтеры забрали восемь котов. Смогут ли их вытянуть — неизвестно, но сделано для этого будет все, что в силах волонтеров.

В брошенном питомнике оставили корм, на случай если там еще остались кошки. Несмотря на то, что это маловероятно, волонтеры все равно приедут проверить дом через пару дней. Животные в питомнике были напуганы и измотаны, поэтому, к сожалению, не обошлось без травм — у спасавших их людей прокушены руки.

Но теперь спасать животных в Мариуполе станет легче. У волонтеров появился помощник — врач скорой помощи Дима. Он очень профессионально справляется с отловом перепуганных кошек.

Сейчас вывезенные коты находятся в безопасности. Их накормили, дали воды. Животные уже постепенно меняют свое поведение, и становятся ласковыми по отношению к людям.