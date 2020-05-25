Волонтеры смогут посещать приюты для животных в Москве с 26 мая

Ситуация с коронавирусом в городе продолжает улучшаться, поэтому ограничительные меры постепенно смягчаются. Волонтеры уже завтра смогут вернуться в приюты для бездомных животных, поухаживать за ними и выйти на прогулки. Необходимо оформить волонтерский ID и электронный пропуск.

В день приюты буду принимать не более 15 волонтеров. Для посещения необходимо быть в средствах индивидуальной защиты.