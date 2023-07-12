Общество 12 июля 2023, 12:00 Волонтеры «Роснефти» устроили экскурсию по Московскому зоопарку для детей Донбасса Телеканал «360»

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Экскурсию по Московскому зоопарку организовали для семей с детьми из Луганской и Донецкой народных республик. Мероприятие для жителей Донбасса провели волонтеры компании «Роснефть».

Московский зоопарк собрал в одном месте более тысячи животных, в том числе белых медведей, леопардов, жирафов и слонов. Взрослым и детям из ЛНР и ДНР рассказали о жизни зоопарка: откуда появляются новые обитатели, как животные проводят досуг и как питаются. Например, панды получают меню из семи видов бамбука.

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«Очень понравилось. Дети очень довольные, все с таким вдохновением смотрят. Это нужно для детей, их воспитания, чтобы они познавали мир и познавали, какие животные есть в мире, как они живут, в общем, все для деток», — поделилась эмоциями жительница Донбасса Вера Перепенко.

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Одними из главных жителей столичного зоопарка стали белые медведи. Более 10 лет «Роснефть» опекает северных хищников во всех зоопарках страны. Компания финансирует кормление, уход, лечение, обновление вольеров, а также реализует научные и образовательные проекты.

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Дети поделились впечатлениями от знакомства с животными. Участники экскурсии получили положительные эмоции.

«Мне все очень понравилось. Я был, конечно, в зоопарках, но не в таких хороших», — отметил Ярослав.

«Мне прям понравилось. Панды очень сильно понравились и моржи», — сказал другой гость зоопарка Иван.

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В завершении экскурсии детям и взрослым подарили памятные подарки. А волонтеры еще раз напомнили, как важно беречь животных и окружающую среду.