Общество 19 июля 2023, 18:05 Волонтеры «Роснефти» познакомили воспитанников рязанского детского приюта с Московским зоопарком Телеканал «360»

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Воспитанники рязанского детского приюта «Марфа» побывали на экскурсии в Московском зоопарке. С удивительным животным миром ребят познакомили волонтеры компании «Роснефть».

На экскурсии детям рассказали о различных профессиях в зоопарке, о питании животных и особенностях ухода за ними. Юные гости столицы узнали, сколько видов бамбука ест панда, почему фламинго розовые и кто чистит бассейн для моржей.

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«В Московском зоопарке всегда прекрасно, а тем более с детьми, от которых получаешь дополнительные эмоции. Это просто великолепно! Ребенок учится любви к животному миру, дети учатся любви друг к другу. Воспитывает доброту, внимательность, бережное отношение ко всему окружающему», — поделилась впечатлениями воспитатель детского приюта «Марфа» Елена Блохина.

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В Московском зоопарке более тысячи видов животных. Среди них и белые медведи, в том числе медведица Айка.

Она переехала в столицу из Ростова-на-Дону. Благодаря поддержке «Роснефти» животное быстро освоилось на новом месте. Компания уже 10 лет опекает белых медведей во всех зоопарках страны.

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Воспитанники рязанского приюта остались довольны экскурсией по Московскому зоопарку. Дети рассказали, что им запомнилось больше всего.

«Классно, мне очень понравилось! Мне особенно жираф понравился — он такой смешной», — сообщила Варвара.

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«Зоопарк очень крутой! Мне больше всего понравились моржи, потому что они красивые», — сказал Матвей.

«Мой первый зоопарк, московский, красивый такой, много всего. Мне все очень понравилось. Здесь все очень красиво! Животные здесь ухоженные, красивые, общительные», — отметила Вероника.

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Многие ребята впервые побывали в зоопарке. Дети получили не только восторг, удивление и радость новых открытий. В конце экскурсии юным гостям Москвы вручили памятные подарки.