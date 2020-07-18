Волонтеры «Молодой гвардии» раздали воду жителям подтопленной можайской деревни. Фото
Помощь пострадавшим из-за непогоды жителям оказали активисты московского областного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Деревню «отрезало» от других населенных пунктов из-за размытия дороги. А пить воду из колодцев пока не рекомендуется.
«Когда узнали, что в Красноиншино такая ситуация, сразу откликнулись», — рассказали волонтеры. Подъезд к деревне оперативно восстановили, и добирались до нее активисты уже без проблем.
Руководитель регионального отделения МГЕР Александр Толмачев заметил, что в деревне много пенсионеров и семей с детьми. Людям тяжело съездить за водой самим.
«Мы обеспечили всех жителей необходимыми запасами, привезли 2,5 тонны воды в пятилитровых бутылках», — уточнил он.
Толмачев поблагодарил компанию «Святой источник», которая отозвалась на просьбу МГЕР и предоставила жителям Красноиншино необходимое количество питьевой воды.
Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов поблагодарил за отзывчивость молодежь и социально ответственный бизнес, которые не остались равнодушными к пострадавшим от паводка людям.