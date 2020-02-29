Волонтеры провели эксперимент с «похищением» детей. Вот что из этого вышло

В Калининградской области волонтеры провели проверку. Незнакомые люди приходили на площадку и под разными предлогами уводили детей на глазах у других взрослых.

Портал klops.ru опубликовал ролик эксперимента, на котором незнакомцы заводили разговор с детьми и под разными предлогами уводили их. Примечательно, что на действия волонтеров не обратили внимание другие родители на площадке.

Четыре ребенка из десяти спокойно ушли с волонтерами. А один мальчик вообще сел в машину к незнакомой женщине.

После окончания съемок, волонтеры провели воспитательную беседу с детьми. Они объяснили, как нужно себя вести, если незнакомец пытается заговорить или увести силой, а также что предпринять, когда уже потерялся.

Похищение детей днем — в наше время не редкость. По словам специалистов, чаще всего ребенок сам уходит со злоумышленником.

Ранее в Истре провели обучение для малышей и родителей о том, как защитить ребенка от похищения. А шестилетний воспитанник детского сада в Москве решил сам отправиться домой. Все одногруппники мальчика спали, и он ушел незамеченным.