Общество 22 января 2024, 15:18 Волонтеры призвали забрать похожего на Твикса кота, которого нашли на улице Кирова Волонтеры призвали забрать похожего на Твикса кота, найденного в Кирове Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Похожему на кота Твикса домашнему питомцу, которого нашли в Кирове, ищут хозяев. Об этом сообщили в Telegram-канале участвовавших в поисках волонтеров.

Кота заметили рядом с одним из домов в районе Кирова. Пришедшая на место девушка поняла, что это не Твикс. У найденного питомца оказался тот же окрас, но более пушистая шерсть. Волонтеры дали коту кличку — клон с Карла Маркса, связав ее с местом находки.

Реклама

Его пытались поймать три дня, затем отвезли к ветеринару. На его обследование и лечение открыли сбор средств. Кота пока оставили в стационаре. Ему ищут новых хозяев.

Кота Твикса из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила проводница, несмотря на наличие у питомца билета. На его поиски отправились волонтеры. Спустя время питомца нашли мертвым. Волонтер Ольга Кудряшова сообщила, что смерть Твикса наступила из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров за отзывчивость во время поисков кота.

Подобная история, но уже с псом, произошла в Чехове. Там тойтерьер Арчи высадили из электрички. Пса искали шесть дней. Неизвестный подобрал собаку и призвал хозяина ее забрать.