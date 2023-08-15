15 августа 2023, 18:32
Волонтеры помогут провести чемпионат «Абилимпикс-2023» в Москве
Драгунова: более 500 волонтеров помогут в организации чемпионата «Абилимпикс-2023»
Более 500 волонтеров из столичного добровольческого корпуса задействуют на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2023» в Москве. Об этом сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Волонтеры Москвы вновь окажут помощь в проведении чемпионата «Абилимпикс». В этом году присоединиться к добровольческому корпусу смогут свыше 500 москвичей.
Екатерина Драгунова
Регистрация в качестве волонтера открылась на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Финал чемпионата пройдет в конце октября на улице Ильинка, дом 4 (выставочный центр «Гостиный Двор») и в колледжах города.
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Помощь волонтеров понадобится на протяжении недели. Работу они будут выполнять в две смены: с 08:00 до 15:00 и с 14:00 до 20:00. Их задействуют в качестве ассистентов на соревновательных площадках, а также в работе пресс-центра. Помимо этого, сформируют команду быстрого реагирования.
За работу участникам проставят волонтерские часы, которые появятся в их личном кабинете на сайте «Мосволонтера» в течение двух недель после окончания мероприятия.
Ранее москвичей пригласили стать волонтерами на Дне Государственного флага России.
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