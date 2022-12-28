Общество 28 декабря 2022, 23:29 Волонтеры помогли найти семью потерявшего память участника спецоперации РЕН ТВ: потерявший память российский военнослужащий воссоединится с семьей

Читать 360tv в

Волонтерам мурманского отделения Национального Центра удалось найти родственников потерявшего память раненого участника спецоперации. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина после ранения попал в госпиталь Санкт-Петербурга. Там он пролежал полгода. Кроме своего имени Дмитрий он ничего не помнил. Медики обратились в Мурманск с просьбой найти родственников пациента.

Реклама

Волонтеры центра разместили фотографию Дмитрия в соцсетях. Откликов долго не пришлось ждать. Сначала мужчину узнала его одноклассница, затем на связь вышла супруга Дмитрия.

Реклама

Как выяснилось, мужчина проживал в Калуге. Оттуда он добровольцем отправился в зону спецоперации. На момент расставания, супруга ждала ребенка. Теперь Дмитрий вернется не только к жене, но и к сыну.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что после новогодних праздников при СПЧ начнет работу рабочая группа по вопросам СВО. Он считает, что нужная регулярная система по работе с ветеранами спецоперации.