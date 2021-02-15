Волонтеры помогают вытаскивать авто из снега в Рязани

Рязанский клуб волонтеров помогает автомобилистам вытащить машины, застрявшие в снегу. Об этом сообщило ОТР.

Отмечается, что у членов группы «Волонтерский клуб 4Х4 Рязань» есть все необходимое для эвакуации. Автоспасатели на внедорожниках прибудут на место в кратчайшие сроки и бесплатно помогут вытащить авто. Кроме того, они готовы обеспечить бензином и зарядить аккумулятор.

«Ехал, хотел сократить, думал проеду. Но, увы, не получилось, пришлось звонить ребятам, чтобы помогли. Сюда не каждый поедет. Не каждый сможет сюда доехать, но ребята молодцы, сделали оперативно, приехали, помогли вытащить, за что им огромное человеческое спасибо», — поделился один из-застрявших водителей.