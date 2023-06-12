Общество 12 июня 2023, 21:39 «Волонтеры Победы» присоединились к празднованию Дня России по всей стране Telegram-канал «Волонтеры Победы» / Telegram

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«Волонтеры Победы» приняли участие в праздновании Дня России во всех регионах и рассказали в Telegram-канале, как страна отметила этот день. Члены общественного движения побывали на церемонии поднятия флага Российской Федерации и возложении цветов на Поклонной Горе.

Председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что солидарность и взаимопомощь остаются главными ценностями для россиян. Каждый старается внести свой вклад в общее дело и помочь тем, кто на передовой.

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«Это в очередной раз доказывает, что россияне — люди с добрым сердцем и широкой душой. Наша главная сила в единстве, и кто бы что ни делал, эта связь нерушима», — подчеркнула Занко.

Историческая игра «Объединяющая народы» прошла в России и за рубежом. В Каире участие приняли студенты, соотечественники и египтяне, ценящие русскую культуру.

«Волонтеры Победы» раздавали россиянам ленты с триколором и рассказывали значение цветов государственного флага. В новых регионах России ленты раздавали в рамках проекта «Волонтерский корпус Победы на освобожденных территориях».