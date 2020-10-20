Волонтеры передали в хорошие руки кота с необычным диагнозом

Однажды пожилая женщина попросила добровольцев забрать у ее соседки двух котят. Местная жительница хотела выставить их на улицу. Животные стали жить у волонтеров. Соула пристроили раньше, а найти хозяев Нойзу оказалось тяжелее. Он очень активный и шумный. Помимо прочего, кот страдает тяжелой болезнью, пишет «Царьград».

У него вирусная лейкемия в латентной стадии. Специалисты объяснили, что с таким диагнозом при должном уходе кошки могут жить долго и комфортно. Четвероногий друг жил в приюте еще полгода. В итоге нашлись люди, которые захотели его приютить. Нойз стал любимцем семьи.