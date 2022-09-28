Волонтеры отремонтировали вольер для краснокнижных овцебыков на Ямале | 360°

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Волонтеры отремонтировали вольер для краснокнижных овцебыков на Ямале

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Волонтеры восстановили шесть километров вольера для краснокнижных овцебыков на Ямале. Об этом сообщил ОТР.

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Этих животных привезли на Ямал в 90-х годах. Сейчас около 150 особей живут в природном парке "Ингилор". Вольерный комплекс для животных давно нуждался в ремонте.

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