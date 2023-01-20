Общество 20 января 2023, 14:20 Волонтеры отправились на поиски жителя Волгоградской области, который пропал больше недели назад

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 43-летнего жителя города Волжский, который больше недели назад вышел из дома и не вернулся. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

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Добровольцы призывают жителей Волгоградской области помочь им в поисках мужчины. При росте 190 сантиметров он имеет худощавое телосложение. Последний раз был одет в черную куртку и синие джинсы. У него седые волосы и серо-голубые глаза.