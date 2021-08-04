Волонтеры организуют вакцинацию бездомных в Петербурге

Вакцинацию для бездомных людей от COVID-19 организуют в Санкт-Петербурге. Этим займутся участники волонтерского проекта «Благотворительная больница», передают «Невские новости».

Директор «Благотворительной больницы» Сергей Иевков рассказал, что первый выезд волонтеров, который состоялся в конце июля, прошел очень успешно.

«Очень здорово, что мы смогли выйти на системное взаимодействие с государством и можем продолжить вакцинировать уличных бездомных. <…> Мы еще раз убедились в том, что, объединив усилия, можем справиться с самыми сложными вопросами», — подчеркнул Иевков.

Транспортировку маломобильных людей к точке вакцинации предоставят представители социального патруля фонда «Диакония». Привившиеся «Спутником V» получат справку из городской поликлиники.