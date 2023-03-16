Общество 16 марта 2023, 07:25 Волонтеры нашли живой пропавшую в Воронеже школьницу Поисковый отряд «Лиза Алерт»: пропавшую десятилетнюю школьницу из Воронежа нашли живой РИА «Новости»

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Девочка 10 лет, которая в Воронеже вышла из дома и не вернулась, найдена живой. Об этом заявили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«15 марта 2023 года около 12:00 по московскому времени ушла из дома и не вернулась», — сказано в сообщении.

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На ребенке была темно-синяя куртка с рисунком единорожек, шапка с белым помпоном,

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Накануне волонтеры успешно завершили поиски 11-летнего мальчика из Воронежской области, которые начались в ночь на среду. Представители «Лиза Алерт» уточнили в комментарии РИА «Новости», что 14 марта он ушел из школы, но не вернулся домой. В итоге полиция обнаружила ребенка на улице Нововоронежа, с ним все в порядке.