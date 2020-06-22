Волонтеры нашли сайты педофилов в открытом доступе и пожаловались в Генпрокуратуру

В Сети нашли публикации, которые пропагандируют педофилию. Находятся они в открытом доступе и рассказывают как об отношениях с малолетними, так и о методах растления детей и подростков.

С информацией на подобную тематику столкнулись сотрудники центра помощи жертвам домашнего насилия «Птицы», уточнил сайт mk.ru. Началось все с рассказа одной девушки, которая пережила сексуальное насилие в детстве. Она наткнулась на репосты с форума педофилов и словно пережила все события заново.

Общественницы выяснили, что среди «писателей» такого рода наибольшей популярностью пользуется некий Алеша Локис. На его сайте и в блогах материалы о педофилии публикуются больше 10 лет. Сам Локис считает, что его тексты сравнимы с творчеством Владимира Набокова. Недавно он опубликовал сборник «Особенности национальной педофилии», где поделился якобы собственным жизненным опытом.

Руководитель центра «Птицы» Наталья Никифорова, уточнила газета «Известия», обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить доступ к подобным публикациям. Вместе с волонтером Лидией Пановой она также составила обращения в Роскомнадзор и онлайн-приемную детского омбудсмена.

Девушкам, по их словам, пока ответили только в РКН. Неофициально — по телефону. В ведомстве заявили, что на сайте Локиса «все по закону», без нарушений. Однако содержание ресурса, уверяют в центре, тошнотворное. Кроме того, ознакомившись с одним подобным сайтом, легко найти и остальные.