Волонтеры начали помогать медикам развозить бесплатные лекарства в Салехарде

В Салехарде 1 июля возобновили выдачу бесплатных наборов для больных ОРВИ. На данный момент врачам необходима помощь добровольцев, готовых доставлять лекарства на собственных автомобилях. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Волонтеры помогают медикам после работы. Они доставляют лекарства людям, которым нельзя выходить из дома. Для работы в поликлинике им выдают специальные защитные костюмы: костюм, бахилы, шапочку, халат, респиратор, экран и две пары перчаток. Обычно на то, чтобы развезти пять наборов, необходимо потратить около двух часов.

«Мы занимаемся этим довольно продолжительное время, почти полтора года. И, тьфу-тьфу, у нас среди волонтеров никто не заболел. Я и вакцинацию прошла, поэтому смело могу помогать», — рассказала волонтер Наталья Цыбулькина.