Волонтеры начали доставлять продукты в отдаленные районы Свердловской области

Волонтеры с началом весенних паводков начали доставлять продукты и лекарства в отдаленные районы Свердловской области, сообщил ОТР.

Отмечается, что по причине разлива рек некоторые поселения оказались отрезанными от транспортного сообщения. Добровольцы по несколько часов едут на поезде из Алапаевска, после чего по узкоколейной железной дороге на мотодрезине. За один раз они привозят не более 20 пакетов со всем необходимым.

Одной из тех, кому оказали гуманитарную помощь является многодетная мать Анастасия Стафеева. У нее трое маленьких детей, и добраться до города не представляется возможным.

«Если близких нет рядом, волонтеры помогают. Никто не хочет ездить так далеко раз в неделю. Вот старики сидят ждут, да и нам с детьми очень тяжело, ни на больничный, никуда», — подчеркнула женщина.

Наиболее отдаленный район, в который скоро отправятся волонтеры, находится в 160 километрах от Алапаевска. Время в пути составит 6,5 часа.