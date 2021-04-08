Волонтеры из Воронежа спасли пятерых бельчат после гибели их мамы

Работники центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в Воронеже спасли пятерых бельчат после гибели их мамы, написал Life.

Руководитель организации Анита Придоткайте рассказала, что в группу центра в соцсетях написала девушка с просьбой о помощи. На ее загородном участке жила белка с бельчатами. Мама-грызун погибла, утонув в бочке с водой. Она спустилась к ней, чтобы попить воды. Бельчата остались одни.

Когда детенышей обнаружили, они уже были истощены. Малышей сразу покормили, а позже привезли в центр. Животных поместили под грелку. Они охотно едят и прибавляют в весе. Сейчас бельчатам около 20–23 дней. Они еще слепые, у них не прорезались зубы. Среди маленьких грызунов три девочки и два мальчика.