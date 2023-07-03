Общество 03 июля 2023, 18:23 Волонтеры из Нижнего Новгорода спасли беременную собаку, которую больше двух недель удерживали без воды и еды

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В Нижнем Новгороде волонтеры спасли беременную собаку, которую хозяин больше двух недель держал в погребе без еды и воды. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на группу благотворительного фонда «Бездомыш» ВКонтакте.

Волонтеры рассказали, что местный житель, злоупотребляющий алкоголем, грозился убить собаку и съесть ее.

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Сейчас животное вместе с тремя щенками находится на передержке. Двум щенкам удалось найти новый дом. Для собаки и еще одного щенка все еще ищут пристанище.