Волонтеры из Екатеринбурга ищут нового хозяина для пса по кличке Тигр

В Екатеринбурге местные волонтеры ищут нового хозяина для пса по кличке Тигр, поскольку старый хозяин был депортирован. Он работал охранником автостоянки в районе ЖК «Современник» на улице Раевского. Об этом написал Е1.

Одинокое животное было несколько раз замечено в данном микрорайоне. Мужчина взял его к себе, когда Тигр был еще щенком. Он сделал ему все прививки и спасал от холода в своем доме, сообщил сайт сайт tagilcity.ru со ссылкой на слова местной жительницы.

После того, как мужчина был вынужден уехать, Тигр не отходит от стоянки и ищет хозяина глазами. Сейчас пса кормят волонтеры и неравнодушные горожане. Они надеются, что новый хозяин в скором времени будет найден.