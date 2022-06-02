Волонтеры из Домодедова приехали в ДНР для улучшения процесса сбора и получения гумпомощи

Волонтеры из городского округа Домодедово прибыли в Донецк. Они познакомились с коллегами, их работой. Цель представителей Подмосковья — скорректировать работу распределительного центра гуманитарной помощи Московской области.

«У нас в Московской области 130 пунктов сбора гумпомощи. В Домодедове — единственный распределительный центр, где наши волонтеры собираются, фасуют, все отправляют в Донбасс. Здесь ребята уже формируют такие пакеты для жителей, с той продукцией, которую мы отправили», — рассказала волонтер из Домодедово Наталья.

Она рассказала, что путь в ДНР был долгим: сутки волонтеры ехали до Ростова-на-Дону, потом еще шесть часов на автобусе до Донецка.

«Цель очень простая — мы хотим наладить механизм работы нашего склада, чтобы ребятам здесь было намного легче», — отметила она.

По ее словам, в планах у волонтеров из Подмосковья на ближайшие дни — развести сладкие подарки детям, посетить детскую больницу.

На складе в Донецке нужны стеллажи, пакеты для фасовки, паллеты. Также нужны вещи и медикаменты для военных, больше всего — футболки, форма, берцы и бронежилеты.