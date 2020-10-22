Волонтеры ищут пропавшего 66-летнего москвича. Важна помощь каждого!

Владимир Тачилин исчез 5 октября. До сих пор о нем нет никакой информации. Его родные и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просят откликнуться тех, кто видел или что-то знает о местонахождении мужчины.

Тачилину 66 лет. В последний раз его видели в Южном административном округе Москвы. На нем были темно-синяя куртка, джинсы и черные полуботинки.

Источник фото: «ВКонтакте»

Владимир рослый и плотный мужчина. Рост — 178 сантиметров. У него темно-русые волосы и зеленые глаза. Если кто-то что-то знает о нем, просьба обратиться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев!