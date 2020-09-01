Волонтеры Fix Price подарили подмосковному приюту гору собачьего корма

У питомцев приюта «Территория добра» в Клину случился праздник. Волонтеры Fix Price в рамках проекта «Добрые дела» привезли собакам корм, медикаменты и почистили клетки.

«Сегодня у нас собралось много волонтеров, мы убираем территорию, чистим вольеры, кормим собак, играем с ними. Также в рамках проекта была осуществлена закупка и передача администрации приюта медикаментов, кормов, и также в связи с пандемией мы не прошли мимо и предоставили средства индивидуальной защиты», — рассказал один из участников проекта.

Источник фото: телеканал «360»

Корма собакам привезли целую гору. Это самый необходимый подарок, так как 250 собак, которые ждут хозяев в приюте, расправляются с тонной еды буквально за неделю.

Организатор «Территории добра» Ирина Зенкина сообщила, что без помощи приюту никак не обойтись. Она отметила, что есть люди, которые постоянно поддерживают приют, и поблагодарила волонтеров за это.

Проект социальной ответственности «Добрые дела» существует с 2014 года. За это время Fix Price провел более 140 подобных акций в сотне российских городов.