Волонтеры акции «Мы вместе» получат медали

Владимир Путин учредил памятную медаль «за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Движение организовали в период борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает Газета.ru, такая награда организована «в связи с высокой общественной значимостью» этой акции в данный период времени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», организованной в Российской Федерации в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году: учредить памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»», — сказано в распоряжении.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта. Ее организовали платформа dobro.ru, ОНФ и несколько волонтерских организаций. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Ряды волонтеров пополнили свыше 117 тысяч человек.