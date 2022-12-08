08 декабря 2022, 15:06
Волонтеры акции «Елка желаний» рассказали, как помогают детям поверить в чудо
«ФедералПресс»: стать Дедом Морозом и порадовать детей из кризисных семей может каждый
Каждый год волонтеры новгородского отделения «Красного Креста» проводят акцию «Елка желаний», где дарят детям подарки, помогая им поверить в чудо. О том, как проходит акция, рассказал «ФедералПресс».
По словам волонтеров, которые называют себя эльфами, Дед Мороз ищет для детей из кризисных семей подарки и даже ездит за ними в соседние города.
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Например, одна из девочек попросила у Деда Мороза большого плюшевого медведя, и старый волшебник исполнил ее желание. Девочка и не подозревала, что в качестве волшебника выступили обычные люди, которые живу рядом с ней.
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Как рассказала волонтер Екатерина Сидь, отделение «Красного Креста» в рамках программы «Социальная защита детей» помогает детям, живущим в кризисных семьях, у которых хватает денег только на еду и одежду.
«Поэтому даже купить подарок — особенно в семье, где не один ребенок, — проблематично», — отмечают волонтеры.
Стать волшебником для ребенка может любой желающий. Достаточно отписаться под фотографией с письмом ребенка в соцсетях и принести подарок в офис «Красного Креста» до 15 декабря.
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