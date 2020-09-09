Волонтеров в России стало больше

Во втором квартале 2020 года в России стало больше официально зарегистрированных волонтеров. Большинство волонтеров помогают пожилым, детям и инвалидам.

В период с апреля по июнь волонтеров стало больше на 266 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает RT со ссылкой на Росстат. Почти 2,7 миллиона россиян старше 15 лет ко второму кварталу 2020 года работали волонтерами в течение года. В 2019 году в это время работали 2,5 миллиона волонтеров.

По данным Росстата, 1,1 миллиона волонтеров помогали детям, пенсионерам и инвалидам. Сбором мусора и благоустройством территорий занимались 627 тысяч человек. 200 тысяч помогали животным. Также ряд волонтеров оказывали помощь в медицинской, юридической и строительной сфере.

В Госдуме связывают увеличение числа волонтеров с пандемией коронавируса, которая как раз и пришлась на конец весны — начало лета. Также есть мнение, что волонтеров гораздо больше, чем показывает статистика. Ведь многие россияне оказывали помощь, не регистрируя свою деятельность.