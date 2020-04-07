«Работают по велению сердца». Волонтеров Подмосковья отблагодарят за помощь во время изоляции

Волонтеры, которые помогают пожилым людям в самоизоляции, делают важное и благородное дело и заслуживают поддержки на всех уровнях. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, пообещав встретиться с каждым волонтером региона.

«Я сегодня хочу сказать слова благодарности волонтерам, которые работают в каждом муниципалитете. Я проведу встречу с каждым из них для того, чтобы отметить и поблагодарить. Вас, уважаемые коллеги, тоже прошу оказывать поддержку, потому что многие по велению сердца работают на своем транспорте, в ущерб своим интересам, делая очень важное и благородное дело. Это тем более ценно в сложный момент», — отметил Воробьев на заседании правительства Московской области.

Губернатор отметил, что регион оказывает социальную поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса и режима самоизоляции. Кроме волонтерской помощи, пожилым людям и оказавшимся без работы выделили компенсации.

«Понятно, что предусмотренные выплаты не могут компенсировать тех доходов, которые есть у человека, когда он работает, но вместе с тем защищают его от сложных и тем более непредвиденных обстоятельств», — сказал губернатор.

Жители Московской области, которые лишились работы с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, могут получить региональную доплату к пособию по безработице в размере 15 тысяч рублей. Компенсация будет выплачиваться каждый месяц с 1 апреля по 30 сентября. Эту компенсацию установят автоматически, никаких особых документов оформлять не нужно.

Для жителей Подмосковья старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, предусмотрена дополнительная выплата в размере трех тысяч рублей. Она тоже начисляется автоматически.