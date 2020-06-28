Волонтеров наградили в Рошале в День молодежи

Волонтеров, которые помогали пациентам во время пандемии коронавируса, наградили в Рошале Московской области. Подарки они получили в День молодежи.

Добровольцам вручили благодарственные письма и подарки.

«За эти три месяца мы, наверное, стали старше, много пережили, потому что это действительно тяжело. Многие думают, что ты пришел сфотографировался и все. Но это огромный труд. Я рада, что волонтеры, которые со мной работали с марта и до сегодняшнего времени, не отсеялись, они продолжают работу свою», — рассказала координатор штаба помощи волонтеров Яна Котова.

Благодарственные письма также получили постоянные участники городских мероприятий — юнармейцы и члены молодежного совета при главе городского округа Рошаль. Ребята помогают воплощать в жизнь проекты.

«Мы постарались для вас сделать такой небольшой праздник, отметить День молодежи. И хочется поздравить не только молодежь, но и всех нас с этим праздником, потому что в душе каждый из нас молод. Пожелать драйва, пожелать веселья, солнечных дней, улыбок, счастья, позитива», — заявила заместитель главы администрации городского округа Рошаль Светлана Дурманова.

День молодежи прошел в городском парке. Территорию поделили на несколько зон. В одной из них расположились творческие мастерские. Можно было, например, разукрасить магнит или посмотреть шоу мыльных пузырей. На другой площадке пропагандировали здоровый образ жизни. Там гости медитировали на занятии йогой и прыгали на фитболе. Кроме того, в свой праздник молодые люди проводили химические опыты с профессором, смотрели фокусы, играли в крестики-нолики и придумывали прически.

Добровольцы помогали тем, кто нуждался в этом во время режима самоизоляции. Молодые люди доставляли продуктовые наборы, покупали лекарства, оплачивали коммунальные услуги и выгуливали собак. Более 100 волонтеров ежедневно получали до 60 заявок.

Ранее в День молодежи в Коломну приехал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он встретился с волонтерами «Молодой гвардии», которые в период пандемии активно помогали жителям региона.